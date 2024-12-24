انطلاق المهرجان الثقافي الوطني لموسيقى قناوة

أشرف مدير الثقافة والفنون لولاية النعامة، بتكليفٍ من وزير الثقافة والفنون زهير بللو، مساء أمس، بعين الصفراء، على افتتاح فعاليات “المهرجان الثقافي الوطني لموسيقى قناوة” في طبعته الـ 15، تحت شعار ” موسيقى قناوة وتحديات العولمة الثقافية لتقوية الهوية”، بحضور الأمين العام لولاية النعامة، والسلطات المحلية، والجمهور الذي حضر مراسم الافتتاح.

وذكر بللو في كلمة له قُرأت نيابة عنه، بالموروث الثقافي لموسيقى قناوة والدور البارز لولاية النعامة. التي شكلت عبر التاريخ منارة للإبداع الفني والثقافي، وموطنًا أصيلاً لهذا الفن التراثي الفريد.

كما أكد الوزير بالمناسبة حرص القطاع على دعم مثل هذه التظاهرات التي تعد جسرًا يربط الماضي بالحاضر. مما يضمن استمرارية هذا الموروث الثقافي غير المادي أمام التحديات المتزايدة للعولمة. مضيفا في ذات السياق أنَّ استراتيجية الوزارة تسير وفق توجيهات السياسة العليا للبلاد. الرامية لتشجيع الإبداع الشبابي، عبر توفير منصات لهؤلاء المبدعين ليعبّروا عن مواهبهم ويطوروا هذا الفن التراثي. بما يلائم العصر دون المساس بأصالته وترسيخ الهوية الثقافية لدى الأجيال الناشئة.

يشار ان مراسم الافتتاح عرفت تنظيم معرض للصناعات التقليدية والحرفية التي تزخر بها المنطقة. إلى جانب عرض فني للفرق المشاركة في المهرجان بالزي التقليدي والالات الذي تتميز بها موسيقى قناوة.

كما سطر القائمون على برنامج المهرجان ندوات فكرية من تأطير أساتذة وباحثين. إلى جانب سهرات فنية متنوعة ستستمر إلى غاية 26 ديسمبر 2024.

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