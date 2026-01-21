انطلاق الندوة العلمية رفيعة المستوى المنظمة من قبل المجلس الإسلامي الأعلى

انطلقت، اليوم الأربعاء، الندوة العلمية رفيعة المستوى المنظمة من قبل المجلس الإسلامي الأعلى. بالتعاون مع رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل. تحت عنوان ” الدبلوماسية الدينية في الساحل الإفريقي .. الإمكان والرهان” بمقر المجلس الإسلامي الأعلى.

وتندرج الندوة ضمن تفعيل “الدبلوماسية الدينية” للجزائر القائمة على تصدير قيم الوسطية والاعتدال لتحصين المجتمعات الإفريقية من الغلو.

وتبحث الندوة قضايا الراهن المرتبطة بتعزيز الأمن الفكري والعمق الروحي في إفريقيا. وتمكين المرجعية الدينية الأصيلة من مواجهة الخطابات المتطرفة بتكريس دور هيئات الشأن الديني. كأدوات ناعمة في فض النزاعات وتحقيق الانسجام المجتمعي العابر للحدود.