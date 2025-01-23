أشرف وزير النقل، السعيد سعيود، بمعية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، سهرة اليوم الخميس، بفندق حياة ريجنسي بالجزائر، على انطلاق النسخة الخاصة PSP من جوائز التميز الجزائرية (THE ALGERIAN EXCELLENCE AWARDS).

وحظي بمشاركة خبراء متمرّسين في النقل بمختلف أنماطه، عدد من مؤسسات النقل واللوجستية التابعة لوزارة النقل، المؤسسات الاقتصادية والناشئة في ميدان النقل، وأعضاء من لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالبرلمان، إضافة إلى ممثلي السفارات.

وتحتفي هذه النسخة بالتميز، الابتكار، والتكامل في قطاع النقل بمختلف أنماطه، والخدمات اللوجيستية والشركات الناشئة.

وألقى وزير النقل بالمناسبة كلمة أشاد فيها بالدور الفعال للمؤسسات الناشئة في الرقيّ بقطاع النقل. من خلال إمداده بحلول وابتكارات رقمية، مبديا حرصه على الاستفادة من هذه المؤسسات الناشئة قصد مواكبة التطورات التي يعرفها العالم الحديث في مجال النقل واللوجستيك، عملا بالتوجيهات السامية للسلطات العليا للبلاد.

كما شهدت مراسم الافتتاح تكريم المؤسسات الناشئة ومؤسسات النقل واللوجستية نظير جهودهم ومساهمتهم في الابتكار والتطوير في مجال قطاع النقل بكل ميادينه.