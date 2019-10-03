انطلاق اليوم الثاني من أشغال جمعية “أفريبول”

انطلقت، أشغال اليوم الثاني من الجمعية الثالثة التي ينظمها الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وبدأت الدورة الثالثة، أمس الاربعاء، وتتواصل فعالياتها، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019، بفندق “الأوراسي” في الجزائر العاصمة.

وتتشكل الجمعية العامة للآلية “الأفريبول”، من قادة الشرطة للدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، وقادة الشرطة الأفارقة.

كما حضر أيضا في هذه الجمعية العامة ممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية للتعاون الشرطي، ومحافظ السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

بالإضافة إلى خبراء من ذات الهيئة، وعديد من الشخصيات كملاحظين.

وشارك في الحدث بحضور السلطات العليا للحكومة الجزائرية، والأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.