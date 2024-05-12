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انطلاق امتحانات ʺالسانكيامʺ

بقلم عايدة.ع
انطلاق امتحانات ʺالسانكيامʺ
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انطلقت صبيحة اليوم الأحد، امتحانات تقييم المكتسبات الخاصة بتلاميذ السنةالخامسة من مرحلة التعليم الإبتدائي عبر جل ابتدائيات ربوع الوطن.

حيث سيمتحن التلاميذ في 6 مواد بدلا من 12 مادة وهي اللغة العربية، تاريخ وجغرافيا، الرياضيات، تربية إسلامية. اللغة الفرنسية والامازيغية. خلال الفترة الممتدة من 12 ماي إلى 14 ماي جاري.

وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد كشف قبل أيام، أن امتحانات تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي ستكون بمقاربة جديدة.

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