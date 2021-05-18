انطلاق امتحانات إثبات المستوى لأكثر من 28 ألف محبوس

انطلقت، اليوم الثلاثاء، امتحانات إثبات المستوى في المؤسسات العقابية، المتعلقة بـ28917 محبوسا مسجلا لمواصلة الدراسة عن بعد.

وكان بيان وزارة العدل قد أوضح، أن من هذا العدد 19368 محبوسا في الطور المتوسط، و9549 محبوسا في الطور الثانوي.

ويتم اجتياز الفروض لأول مرة، من قبل المحبوسين بصيغة إلكترونية عوض الصيغة الكتابية الكلاسيكية، باستعمال شبكة الانترنيت الخاصة بوزارة العدل.

وذلك –يضيف البيان-،بمرافقة ودعم من المصالح المختصة بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وإشراف مهندسي وتقنيي الإعلام الآلي بإدارة السجون.

وأشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على انطلاق امتحانات إثبات المستوى لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية، بمؤسسة إعادة التربية بالبليدة.

وتم تسجيل –يشير البيان- 6953 محبوسا بفصول محو الأمية و52 محبوسا لمزاولة التعليم العالي، ليصبح المجموع الكلي للمحبوسين 35922 محبوسا.

وبلغ عدد المسجلين لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط: 5084 محبوسا و 4103 محبوسا مسجلا لإجتياز إمتحان شهادة البكالوريا.

وبمجال التكوين المهني والحرفي، فقد تم تسجيل 35048 محبوسا، منهم 33997 محبوسا مسجلا بالتكوين المهني و1051 محبوسا مسجلا بالتكوين الحرفي.