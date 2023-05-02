أشرف اليوم الثلاثاء، أسعيد زرب “المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، على انطلاق امتحانات إثبات المستوى لفائدة المحبوسين عبر الوطن. وهذا بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل معسكر.

في حين، سيشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أيضا على غرار امتحانات على افتتاح أشغال الملتقى الوطني السادس. حول موضوع “النشاط الفلاحي في الوسط العقابي”، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني”طيبي العربي” بتيغنيف ولاية معسكر. بمشاركة مديري مؤسسات البيئة المفتوحة ، رؤساء الورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية. المهندسين والتقنيين المختصين في الفلاحة التابعين للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين. ممثلي المصالح الفلاحية ، محافظة الغابات، مديرية الصيد البحري والمنتجات الصيدية لولاية معسكر.

وانطلق أيضا، اليوم الثلاثاء، امتحانات إثبات المستوى، الذي يتم هذه السنة حضوريا عكس السنة الماضي. أين تم إجراؤه إلكترونيا عبر منصات الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

كما أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على انطلاق امتحان إثبات المستوى، بمتوسطة العمودي محمد الأمين بالحراش بالجزائر العاصمة.

و بالنسبة للطور المتوسط فإن المواد المعنية بالامتحان تتمثل في اللغة العربية، الرياضيات، علوم فيزيائية. بالإضافة كذلك إلى اللغة الفرنسية. و بالنسبة للطور الثانوي فإن المواد التي سيتم الامتحان فيها في الشعب الأدبية. تتمثل في اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ و الجغرافيا و اللغة الفرنسية.

و بالنسبة لشعبة العلوم فتتمثل المواد في الرياضيات، علوم الطبيعة والحياة،علوم فيزيائية، ولغة عربية.