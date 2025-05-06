انطلاق امتحانات إثبات المستوى

أعطى وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات إثبات المستوى لدورة 2025.

ويشارك في هذا الامتحان ما يقارب ستمئة متعلم مسجل بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

ودعا وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، لـ “العمل على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والعناية بظروف الإجراء”.

هذا واعطى الوزير اشارة انطلاق الامتحان من ولاية البويرة حيث كان مرفوقا بوالي الولاي، عبد الكريم لعموري، إلى جانب عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، زيارته بالاطلاع على عرض مفصل حول وضعية قطاع التربية بالولاية، قبل أن يتوجه إلى ثانوية “محمد قطاف” حيث أشرف على فتح أظرفة موضوع امتحان مادة اللغة العربية، معلنا بذلك عن انطلاق الامتحانات.

ومن المنتظر أن يشرف سعداوي في إطار هذه الزيارة على تدشين عدد من المؤسسات التربوية، من بينها مدارس ابتدائية ومطاعم مدرسية ومتوسطات أنجزت على مستوى بلديات عين لحجر و روراوة و الهاشمية و مشدالة و أغبالو وكذا الأخضرية.