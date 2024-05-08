انطلاق امتحانات البكالوريا الرياضية

انطلقت اليوم الاربعاء، امتحانات بكالوريا الرياضية للمترشحين الأحرار، دورة 2024. وهذا على مستوى المركز الرياضية الجوارية بالنسبة للمترشحين الأحرار .

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أعلنت أن اختبار مادة التربية البدنية بالنسبة لكافة المترشحين الأحرار لامتحاني شهادة التعليم المتوسط. وشهادة البكالوريا دورة 2024. بمن فيهم مترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، سيجرى في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 08 ماي إلى غاية يوم الاثنين 20 ماي 2024.