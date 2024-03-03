انطلاق امتحانات الفصل الثاني للأطوار التعليمية الثلاث

شرع تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاث، اليوم الأحد، في إجراء اختبارات الفصل الثاني. وحسب رزنامة الاختبارات التي وضعتها وزارة التربية الوطنية، فإن اختبارات الفصل الثاني لتلاميذ الابتدائي ستكون من 5 إلى 14 مارس 2024.

وفيما يخص التعليم المتوسط، والثانوي فإن اختبارات الفصل الثاني من 3 إلى 7 مارس 2024.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أمر مديري التربية بالسهر على التنظيم المحكم لاختبارات الفصل الثاني.

كما أسدى بلعابد، تعليمات باستغلال اللقاءات الدورية بين أولياء التلاميذ والأساتذة التي تنظمها مؤسسات التربية والتعليم نهاية كل فصل دراسي. وهذا في إطار التنسيق والتكامل واستلام كشوف النقاط، المبرمج يوم الخميس 21 مارس. ولإجراء زيارات ميدانية للوقوف على سير هذه العملية.