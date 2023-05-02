انطلق اليوم الثلاثاء، امتحان إثبات المستوى، الذي يتم هذه السنة حضوريا عكس السنة الماضي. أين تم إجراؤه إلكترونيا عبر منصات الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

كما أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على انطلاق امتحان إثبات المستوى، بمتوسطة العمودي محمد الأمين بالحراش بالجزائر العاصمة.

و بالنسبة للطور المتوسط فإن المواد المعنية بالامتحان تتمثل في اللغة العربية، الرياضيات، علوم فيزيائية. بالإضافة كذلك إلى اللغة الفرنسية. و بالنسبة للطور الثانوي فإن المواد التي سيتم الامتحان فيها في الشعب الأدبية. تتمثل في اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ و الجغرافيا و اللغة الفرنسية.

و بالنسبة لشعبة العلوم فتتمثل المواد في الرياضيات، علوم الطبيعة والحياة،علوم فيزيائية، ولغة عربية.

الامتحانات تخص أيضا المحبوسين

أشرف أسعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات آليات المستوى لفائدة المحبوسين. عبر التراب الوطني. و ذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا على مستوى مؤسسة إعادة التربية يوم و التأهيل معسكر.

كما سيشرف المدير العام أيضا على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني السادس. حول موضوع النشاط الفلاحي في الوسط العقابي بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني طبي العربي بتيغنيف ولاية معسكر. بمشاركة مديري مؤسسات البيئة المفتوحة و الشركاء الفاعلين في مختلف القطاعات.