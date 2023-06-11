انطلاق امتحان البكالوريا.. أزيد من 790 ألف مترشح في الموعد

شرع، اليوم الأحد، أزيد من 790 ألف مترشح في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا 2023 “الباك”. وكانت مشاعر التلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا، منقسمة بين القلق والتوتر والثقة بالنفس.

وطمأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، ليلة أمس السبت، التلاميذ على توفر كل الشروط اللازمة بسير إمتحان البكالوريا في ظروف حسنة.

وفي حوار خص به التلفزيون العمومي قال بلعابد أن قطاعه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم تأمين النقل والإيواء وحتى الإطعام من اجل ضمان تسهيل إمتحان الباك في المناطق البعيدة. كما كشف بلعابد عن فتح العديد من المراكز من أجل التقرب من التلاميذ بالمناطق البعيدة.

وبالمناسبة دعا الوزير أولياء التلاميذ إلى التركيز في الامتحان وانه سيكون عادي بعد سنة من الدراسة هادئة ومستقرة.

ومن جهة أخرى أكد الوزير على الجاهزية في ولايات الوطن لإجتياز إمتحان شهادة البكالوريا في ظروف حسنة بيداغوجيا ولوجستيا.