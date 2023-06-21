انطلاق بث إذاعة زمان FM عبر الأثير هذا الأربعاء

تنطلق هذا الأربعاء، إذاعة زمان أف أم، القناة الموضوعاتية عبر الأثير والتي تعنى بالفن والموسيقى والهادفة لتثمين الموروث الفني والموسيقي والمسرحي الجزائري الأصيل.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي. أن القناة التي تم إطلاقها عشية الاحتفال باليوم الوطني للفنان في الثامن جوان المنصرم. تهدف إلى إشباع شغف المستمعين الجزائريين وكذا ربط جسور الصلة بين الأجيال.

وقال بغالي “نريد من خلال هذا المولود الإذاعي الجديد ربط جسور التواصل بين الماضي والحاضر”.

كما أبرز أن الدور القانوني والأخلاقي للإذاعة المساهمة في تحسين الذوق الموسيقي والمسرحي. والسينمائي والتأثير إيجابيا في ذوق المستمعين حيث سنسمح عبر هذه القناة الجديدة لأجيال من الجزائريين بالعودة إلى أيام الزمن الجميل.