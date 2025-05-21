انطلاق بيع تذاكر “الداربي الكبير”

انطلقت اليوم الأربعاء، عملية بيع التذاكر الخاصة، بـ “داربي” الجزائر، بين الجارين المولودية والاتحاد.

ويلتقي الغريمان بعد غدٍ الجمعة، بداية من الساعة 20:00، على أرضية ملعب 5 جويلية 62، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 22 من البطولة المحترفة.

وكشفت إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف، في منشور لها على “فيسبوك” طرح التذاكر الخاصة بالقمة العاصمية، عبر منصة ديجي تيكت.

مبرزة أنه قد تم تخصيص شباك إلكتروني خاص بأنصار مولودية الجزائر، وآخر خاص بأنصار الجار اتحاد العاصمة.