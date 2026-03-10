انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام أوروغواي

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني بمنتخب أوروغواي.

في إطار تحضيرات “الخضر” للاستحقاقات الدولية المقبلة، على رأسها نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح بيان “الفاف” أن هذه المواجهة ستقام يوم الثلاثاء 31 مارس على أرضية ملعب “أليانز ستاديوم Allianz Stadium” بمدينة تورينو الإيطالية، بداية من الساعة 20:30 مساءً.

وأضافت “الفاف” أن عملية بيع التذاكر انطلقت رسميًا اليوم الثلاثاء على الساعة 10:00 صباحًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، على أن تستمر إلى غاية يوم المباراة 31 مارس على الساعة 20:30.

كما أشارت الجهة المنظمة إلى أن الحد الأقصى لاقتناء التذاكر حدِّدَ بـ أربع تذاكر لكل شخص. في إطار تنظيم عملية البيع وتمكين أكبر عدد ممكن من الجماهير من حضور اللقاء.