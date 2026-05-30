انطلاق بيع تذاكر داربي الاتحاد وبلوزداد

انطلقت اليوم السبت، عملية بيع تذاكر القمة العاصمية المرتقبة بين الاتحاد وشباب بلوزداد، المؤجلة عن الجولة الـ 26 من البطولة المحترفة.

وأعلن الحساب الرسمي لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، عبر “فيسبوك”، أن تذاكر الداربي. متوفرة عبر منصة “ديجي تيكت”.

ويستقبل الاتحاد بلوزداد، هذا الثلاثاء الـ 2 جوان الداخل، بملعب 5 جويلية 62. بداية من الساعة 20:00، في قمة واعدة.

ويسعى أبناء “سوسطارة” المنتشين بلقبي كأس الجزائر وكأس الكونفدرالية، لتحقيق الفوز، في انتظار نتيجة مواجهتهم اليوم السبت أمام المضيف مستقبل الرويسات. ضمن تسوية الجولة الـ 23، في سعيهم لانهاء الموسم بقوة.

بينما يراهن نظرائهم من “لعقيبة” على الثأر من هزيمة نهائي الكأس. والانفراد بوصافة الترتيب المؤهلة لدوري الأبطال بـ 54 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف الحالي شبيبة الساورة.

في انتظار جولة الختام، التي ستقود الشباب لملاقاة شبيبة القبائل، بينما يستقبل “نسور الجنوب” شباب قسنطينة.