انطلاق بيع تذاكر رحلات الانصار إلى الكاميرون غدا

سيتم بدءا من يوم غد الأحد، الشروع في عملية بيع تذاكر رحلات جوية لفائدة مناصري المنتخب الوطني لكرة القدم. للتنقل إلى الكاميرون تحسبا للمواجهة التي ستجمع “الخضر” بمنتخب “الأسود”.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أمر الرئيس عبد المجيد تبون الوزير الأول بالشروع بداية من يوم غد في التكفل ببيع تذاكر بأسعار مدعمة لفائدة مناصري “الخضر”.

وأوضح البيان أن الرئيس تبون أمر الوزير الأول بتوفير كل الإمكانيات لإنجاح العملية.

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