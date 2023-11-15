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الرياضة

انطلاق بيع تذاكر قمة السياربي والكناري

بقلم محمد لمين صحراوي
انطلاق بيع تذاكر قمة السياربي والكناري
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انطلقت اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر قمة الجولة الـ6 من الرابطة المحترفة الأولى، المرتقبة بين شباب بلوزداد وشبيبة القبائل.

وسيستقبل الشباب الشبيبة، يوم الأحد المقبل، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 19:00، في كلاسيكو يعد بالكثير من الإثارة والندية.

وكشفت إدارة بطل الجزائر، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”. عن بداية بيع تذاكر مواجهة فريقها أمام شبيبة القبائل، عبر منصة “تذكرتي”. داعية أنصارها للدخول إلى الموقع الخاص بذات المنصة من أجل اقتناء التذاكر.

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