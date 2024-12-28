انطلاق بيع تذاكر قمة الكأس بين المولودية وبن عكنون

انطلقت مساء اليوم السبت، عملية بيع تذاكر مباراة قمة الدور الـ 32 من منافسة كأس الجزائر، بين المولودية والجار نجم بن عكنون.

وقرر النجم، استضافة مولودية الجزائر، في هذا الدور بملعب 5 جويلية 62. في لقاء تم تقديمه إلى يوم الاثنين، 30 ديسمبر الجاري، بسبب التزامات العميد القارية.

وأعلنت إدارة المركب الأولمبي، عبر حسابها على “فيسبوك” مساء اليوم السبت. عن الانطلاق في بيع التذاكر الخاصة، بهذه القمة الكروية، المرتقب انطلاقها بعد غدٍ بداية من الساعة 19:00.

وستعرف المباراة عودة أنصار المولودية، إلى مدرجات ملعب 5 جويلية. بعد غياب لأزيد من شهر كامل، بسبب عقوبة “الويكلو” المسلطة على الفريق، محليا وقاريا.

ويعود آخر ظهور لـ “الشناوة” هذا الموسم، إلى الداربي أمام شباب بلوزداد. الذي جرى بملعب 5 جويلية 62، بتاريخ الـ 20 نوفمبر الماضي. برسم الجولة الـ 10 من البطولة المحترفة.