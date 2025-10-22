انطلاق بيع تذاكر لقاء اتحاد العاصمة وأكاديمية أمادو ديالو الإيفواري

انطلقت اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر لقاء نادي اتحاد العاصمة، وضيفه الايفواري أمادو ديالو، ضمن منافسة كأس الكونفدرالية، عبر منصة “ديجي تيكت”.

ويستقبل الاتحاد الفريق الإيفواري، يوم السبت القادم، الـ 25 أكتوبر الجاري، بملعب 5 جويلية 62. بداية من الساعة 14:30، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس “الكاف”.

ويراهن اتحاد العاصمة، حامل لقب نسخة 2023، على تدارك هزيمته بهدف يتيم ذهابا. وضمان العبور إلى دور المجموعات، في طريق استعادة المجد القاري.