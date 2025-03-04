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الرياضة

انطلاق بيع تذاكر لقاء اتحاد العاصمة وترجي مستغانم

بقلم محمد لمين صحراوي
انطلاق بيع تذاكر لقاء اتحاد العاصمة وترجي مستغانم
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انطلقت اليوم الثلاثاء، عملية بيع تذاكر مواجهة اتحاد العاصمة وترجي مستغانم، المقررة بعد غدٍ الخميس، عبر المنصة الرقمة “ديجي ديكت”.

ويستقبل الاتحاد الترجي، يوم الخميس، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. بداية من الساعة 22:00، ضمن فعاليات الجولة الـ 19 من البطولة المحترفة.

وتكتسي المواجهة أهمية كبيرة لـ “أبناء سوسطارة”، الذين يبحثون عن فوز يرفع رصيدهم إلى 32 نقطة، ويبقيهم في “البوديوم”.

بينما سيدخل “الحواتة” المباراة، بنية العودة بنتيجة ايجابية تبقي آمالهم قائمة في لعب ورقة البقاء. لاسيما وأن الفريق يقبع في المركز ما قبل الأخير بـ 17 نقطة مناصفة مع نجم مقرة، وعلى بعد 3 خطوات من صاحب المؤخرة اتحاد بسكرة.

Peut être une image de ‎football et ‎texte qui dit ’‎ESM GIIII MOSTAGANEM VS USMA 1EI مارس 06 الإتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الترجي الرياضي لمستغانم 22:00 06 مارس 2025 ملعب ليلسون مانديلا براقي شراء‎’‎‎

رابط دائم : https://nhar.tv/aCX9H
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