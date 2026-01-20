انطلاق بيع تذاكر لقاء اتحاد العاصمة وجوليبا المالي

انطلقت اليوم الثلاثاء، عملية بيع التذاكر الخاصة بمواجهة اتحاد العاصمة، وضيفه المالي أتليتيك جوليبا، عبر منصة “ديجي تيكت”.

ويستقبل ممثل الجزائر، يوم السبت المقبل، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 20:00، الفريق المالي، برسم الجولة الـ 3 من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

وحقق الاتحاد المتوج بنسخة 2023، بداية مثالية في دور المجموعات. بانتصارين متتاليين أمام الضيف سان بيدرو الايفواري، بنتيجة 3-2، وهدف من دون مقابل، أمام المضيف أولمبيك آسفي.

وسيكون “أبناء سوسطارة” السبت القادم، أمام فرصة تعزيز صدارتهم أمام جوليبيا. الذي انهزم في أول جولتين، وقطع خطوة عملاقة نحو بلوغ ربع النهائي عن المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية.