انطلاق بيع تذاكر لقاء اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة

انطلقت اليوم الأحد، عملية بيع تذاكر القمة الجزائرية الإفريقية، بين اتحاد العاصمة والضيف شباب قسنطينة، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وكشفت إدارة الاتحاد، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، عن بداية بيع التذاكر. الخاصة بهذه القمة، عبر المنصة الرقمية ”دي جي تيكيت ”.

يشار إلى أن المباراة بين أبناء “سوسطارة” ونظرائهم من مدينة “الجسور المعلقة” مقررة هذا الأربعاء. بداية من الساعة 20:00. بملعب 5 جويلية 62، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف لمثله على أرضية ملعب الشهيد “حملاوي”.