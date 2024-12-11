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الرياضة

انطلاق بيع تذاكر لقاء اتحاد العاصمة وميموزا الايفواري

بقلم محمد لمين صحراوي
انطلاق بيع تذاكر لقاء اتحاد العاصمة وميموزا الايفواري
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انطلقت اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مواجهة اتحاد العاصمة، وضيفه الايفواري أسيك ميموزا.

ويستقبل الاتحاد يوم الأحد القادم، بداية من الساعة 20:00، منافسه الايفواري بملعب 5 جويلية. ضمن فعاليات الجولة الـ 3 من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

وكشفت إدارة اتحاد العاصمة، عن فتح المنصة الرقمية “ديجي تاك” ظهر اليوم الأربعاء، أمام أنصارها لاقتناء التذاكر الخاصة بهذه المواجهة.

وستكون مواجهة الأحد القادم، بـ 6 نقاط، على اعتبار أن الفريقان يقتسمان صدارة المجموعة الرابعة. بـ 4 نقاط لكل منهما، قبل موقعة الإياب المقررة بساحل العاج، خلال الأسبوع الأول من جانفي 2025.

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