انطلاق بيع تذاكر لقاء اتحاد العاصمة وميموزا الايفواري
بقلم محمد لمين صحراوي
انطلقت اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مواجهة اتحاد العاصمة، وضيفه الايفواري أسيك ميموزا.
ويستقبل الاتحاد يوم الأحد القادم، بداية من الساعة 20:00، منافسه الايفواري بملعب 5 جويلية. ضمن فعاليات الجولة الـ 3 من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.
وكشفت إدارة اتحاد العاصمة، عن فتح المنصة الرقمية “ديجي تاك” ظهر اليوم الأربعاء، أمام أنصارها لاقتناء التذاكر الخاصة بهذه المواجهة.
وستكون مواجهة الأحد القادم، بـ 6 نقاط، على اعتبار أن الفريقان يقتسمان صدارة المجموعة الرابعة. بـ 4 نقاط لكل منهما، قبل موقعة الإياب المقررة بساحل العاج، خلال الأسبوع الأول من جانفي 2025.
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