انطلاق بيع تذاكر لقاء “الخضر” وأوغندا

انطلقت مساء اليوم السبت، عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني، أمام ضيفه الاوغندي، المقررة هذا الثلاثاء.

وستُقام المواجهة على أرضية ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، بداية من الساعة 17:00. برسم الجولة الختامية من تصفيات مونديال 2026.

وكان مقررا أن تنطلق عملية بيع التذاكر الخاصة بمواجهة “الخضر” وأوغندا. منتصف نهار اليوم السبت، غير أن العملية لم تتم في وقتها المحدد.

قبل أن تخرج الصفحة الرسمية للشركة المكلفة بتسيير ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو ” Epic-Egcsto” لتؤكد أنه قد تم تأجيل العملية لأسباب تنظيمية، إلى الساعة 15:00.

كما تقدمت ذات الشركة في بيان أصدرته اليوم السبت، عبر صفحتها على “فيسبوك” باعتذاراتها إلى الجماهير الجزائرية عن هذا التأخير، وشكرتهم على تفهّمهم وصبرهم.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني، ضمن رسميا عبوره إلى مونديال 2026. عن المجموعة الـ 7 من التصفيات، بعد لقاءات الجولة الـ 9 وما قبل الأخيرة.



