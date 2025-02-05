انطلاق بيع تذاكر لقاء “السوبر” بين المولودية والشباب

انطلقت اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مباراة “السوبر” للموسم الجاري 2024-2025، والتي ستجمع بين مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد.

ويستقبل ملعب 5 جويلية 62، القمة العاصمية بين حامل لقب البطولة والمتوج بلقب كأس الجزائر. يوم السبت القادم، بداية من الساعة 17:00.

وكشفت إدارة المولودية، في بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” انطلاق عملية بيع حصتهم الخاصة من تذاكر مواجهة نهائي كأس “السوبر”، عبر منصة “ديجي تيكت”.

مبرزة بأنه قد تم تخصيص نافذة خاصة بأنصار كل فريق، داعية “الشناوة” التوجه نحو الشباك الخاص بهم من أجل اقتناء التذاكر.

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