انطلاق بيع تذاكر لقاء “السياربي” في كأس الكونفدرالية

انطلقت اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مواجهة شباب بلوزداد وستيلينبوش الجنوب إفريقي، ضمن منافسة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

واعلنت إدارة “السياربي” في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” عن طرح التذاكر. الخاصة بالمواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 3، عبر منصة “ديجي تيكت”.

ويأمل رفقاء الحارس فريد شعال، في حضور مميز لأنصارهم في المباراة المقررة الأحد القادم. بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. بداية من الساعة 20:00، من أجل مساعدتهم على تحقيق الفوز.

ويبقى “أبناء لعقيبة” بحاجة ماسة للفوز على ستيلينبوش، من أجل بعث حظوظهم في بلوغ ربع نهائي “الكاف”، بعد الفوز بثنائية نظيفة في جولة الافتتاح أمام الضيف سينغيدا بلاك ستارز التنزاني. وهزيمة قاسية في الكونغو، على يد أوتوهو، بنتيجة 4-1، في الجولة الثانية.