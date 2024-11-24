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الرياضة

انطلاق بيع تذاكر لقاء “السياربي” وأورلاندو الجنوب إفريقي

بقلم محمد لمين صحراوي
انطلاق بيع تذاكر لقاء “السياربي” وأورلاندو الجنوب إفريقي
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انطلقت اليوم الأحد، عملية بيع تذاكر المواجهة المرتقبة، بين شباب بلوزداد، والضيف الجنوب إفريقي أورلاندو بيراتس.

ويستقبل الشباب، هذا الثلاثاء، بطل جنوب إفريقيا، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 20:00، برسم الجولة الأولى، من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة “السياربي” عن طرح التذاكر الخاصة بهذه المواجهة، أمام أنصارها، وذلك، عبر المنصة الرقمية “DIGITICKET”

كما أبرز المصدر ذاته، بأنه قد تم تحديد سعر التذكرة بـ 500 دج. وسط توقعات بتسجيل حضور قوي لعشاق اللونين الأحمر والأبيض، لاسيما بعد الفوز الأخير في الداربي أمام المولودية. وتأكيد عودة الشباب بعد البداية المتعثرة هذا الموسم.

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