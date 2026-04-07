انطلاق بيع تذاكر لقاء “السياربي” والزمالك المصري

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية بين تذاكر مواجهة الفريق أمام الضيف المصري الزمالك.

ويستعد النادي البلوزدادي، لاستقبال ممثل الكرة المصرية، يوم الجمعة القادم، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 20:00. ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المتوقع أن تعرف عملية بيع تذاكر القمة القارية، اقبالا كبيرا من عشاق اللونين الأحمر والأبيض. الذين يراهنون على تسجيل قوي في مدرجات ملعب “براقي”. من أجل دفع فريقهم لتحقيق انتصار مريح، قبل موقعة الإياب المرتقبة بعد أسبوع في القاهرة.

وحسمت “السياربي” تأهلها إلى المربع الذهبي لـ”الكونفدرالية” على حساب النادي المصري البورسعيدي، بينما تأهل الزمالك، أمام أوتوهو الكونغولي.