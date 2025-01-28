انطلاق بيع تذاكر لقاء “السياربي” و”السياسي”

انطلقت أمس الاثنين، عملية بيع تذاكر القمة الواعدة المرتقبة بين شباب بلوزداد، والضيف شباب قسنطينة.

ويستقبل “أبناء لعقيبة” هذا الخميس، بداية من الساعة 19:00، نظرائهم من “الجسور المعلقة”. بملعب 5 جويلية 62، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 13 من البطولة المحترفة.

وكشفت إدارة المركب الأولمبي “محمد بوضياف” عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة، التي سيديرها الحكم دهار، عبر منصة “ديجي تيكت”.

وتعتبر القمة بين “السياربي” و”السياسي” حاسمة للفريقان، في سباق إنهاء مرحلة الذهاب ضمن “البوديوم”، حيث يتواجد الأول في المركز الثالث بـ 23 نقطة، ولقاء آخر مؤجل، مقابل 20 لشباب قسنطينة في المركز 8.

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