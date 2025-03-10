انطلاق بيع تذاكر لقاء “السياربي” والشاوية

انطلقت اليوم الاثنين، عملية بيع تذاكر مواجهة ثمن نهائي كأس الجزائر، بين شباب بلوزداد والضيف اتحاد الشاوية.

ويرتقب أن تُقام المباراة بعد غدٍ الأربعاء، بملعب 5 جويلية 62 بداية من الساعة 22:00.

وأعلنت الصحفة الرسمية للمركب الأولمبي محمد بوضياف، عن طرح تذاكر مواجهة الشباب والشاوية، عبر المنصة الرقمية “ديجي - تيكت”.

للإشارة، فإن بلوزداد، حاملة لقب النسخة الأخيرة من الكأس. تحتل المركز الثاني في البطولة المحترفة، بينما يحتل اتحاد الشاوية، المركز الخامس، لبطولة الهواة “وسط-شرق” بـ 32 نقطة مجمعها في 22 جولة.