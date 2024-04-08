انطلاق بيع تذاكر لقاء “السياربي” وترجي مستغانم

انطلقت اليوم الاثنين، عملية بيع تذاكر لقاء شباب بلوزداد وترجي مستغانم، في افتتاح لقاءات ربع نهائي كأس الجزائر.

وأعلنت إدارة الشباب عن بداية بيع تذاكر المباراة المقررة يوم الجمعة المقبل 12 أفريل، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة عبر منصة “تذكرتي”.

ويأمل النادي البلوزدادي، في تجاوز “الحواتة” من أجل تعويض الخيبات الأخيرة بخروجه مبكرا من سباق دوري أبطال إفريقيا، وتعقد مأمورية التتويج بلقب البطولة المحلية للمرة الخاسمة تواليا.

بينما يبحث الترجي المرشح للالتحاق بحظيرة الكبار الموسم المقبل. عن قسم الهواة مجموعة وسط غرب، عن تحقيق المفاجأة والعبور إلى المربع الذهبي،. على حساب منشط نهائي النسخة الماضية.