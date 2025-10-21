انطلاق بيع تذاكر لقاء “السياربي” وحافيا الغيني

انطلقت اليوم الثلاثاء، عملية بيع تذاكر مواجهة شباب بلوزداد والضيف حافيا كوناكري الغيني، المندرجة ضمن منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر منصة “ديجي تيكت”

ويستقبل الشباب ممثل الكرة الغينية، هذا الجمعة، بداية من الساعة 18:00 بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لكأس “الكاف”.

وكان أشبال سيد راموفيتش، قد فرضوا التعادل على حافيا كوناكري. بهدف لمثله في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب “لات ديور” بمدينة “تييس” السنغالية، مساء أول أمس الأحد.

وسيخوض الشباب بمناسبة استقباله حافيا الغيني، أول مباراة له بحضور أنصاره، الذين غابوا في انطلاقة الموسم الجديد. بسبب التحفظات المسجلة بمدرجات ملعب 20 أوت من جهة. إلى جانب قرار “الفاف” بمنع تنقلات الأنصار خارج القواعد. علما بأن الفريق استقبل مرة واحدة في “حملاوي” بقسنطينة” وكان ذلك، أمام شبيبة الساورة.