انطلاق بيع تذاكر لقاء “السياربي” وواد الفضة

انطلقت اليوم الاثنين، عملية بيع تذاكر، أولى لقاءات الدور الـ 32 من منافسة كأس الجزائر، والتي ستجمع بين شباب بلوزداد وأولمبي واد الفضة.

وأعلنت منصة “ديجي تيكت”، عن انطلاق عملية بيع التذاكر، الخاصة بالمواجهة المقررة بعد غدٍ الأربعاء. بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 19:00.

وتعتبر مباراة الكأس، فرصة مواتية لـ”السياربي” من أجل استعادة التوازن بعد الرباعية القاسية في الكونفدرالية على يد أوتوهو الكونغولي. قبل الصدام القوي أمام الغريم المولودية. الأحد القادم، ضمن تسوية الجولة الأولى من البطولة المحترفة.