انطلاق بيع تذاكر لقاء “العميد” والهلال السوداني
بقلم محمد لمين صحراوي
أعلنت إدارة مولودية الجزائر، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الفريق المرتقبة أمام ضيفه الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف “العميد” صاحب الـ 4 نقاط في المجموعة الثالثة، الهلال المتصدر بـ 8 نقاط. ضمن الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة، في لقاء مصيري لبطل الجزائر.
ويتعين على المولودية تحقيق الفوز، من أجل الوصول إلى 7 نقاط والانفراد مؤقتا بوصافة الترتيب. في انتظار مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي صاحب الـ 5 نقاط. ومضيفه سانت ايلوا لوبوبو الكونغولي بـ 4 نقاط، والمقررة الأحد المقبل.
وفي حال فوز المولودية في لقاء الجمعة، المرتقب بملعب “علي عمار” بالدويرة. بداية من الساعة 20:00، ستحافظ على آمالها في بلوغ ربع نهائي “الشامبينز ليغ”. قبل خوضها نهائي مصغر في جولة الختام أمام المضيف صن داونز.
