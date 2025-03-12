انطلاق بيع تذاكر لقاء المولودية وخنشلة

انطلقت اليوم الأربعاء، عملية بيع التذاكر الخاصة بمواجهة مولودية الجزائر والضيف اتحاد خنشلة.

وكشفت إدارة العميد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي. “فيسبوك” بأن تذاكر اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 20 من البطولة المحترفة، تم طرحها عبر منصة “ديجي تيكت.”

وتستقبل المولودية خنشلة، يوم سهرة السبت المقبل، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 22:00، في لقاء بأهداف متباينة.

حيث يبحث العميد متصدر البطولة، عن مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية. وتحقيق فوز جديد يصل به إلى النقطة 43.

بينما يسعى “السيسكاوة”، الذين يملكون 23 نقطة لتأكيد الاستفاقة والخروج من العاصمة بنتيجة ايجابية، لاسيما بعد الفوز الأخير، أمام أولمبي الشلف، والذي جاء بعد 5 هزائم متتالية.