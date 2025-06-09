انطلاق بيع تذاكر لقاء المولودية ومستغانم

انطلقت اليوم الاثنين، عملية بيع تذاكر، مباراة مولودية الجزائر، والضيف ترجي مستغانم، المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 28 من البطولة المحترفة لكرة القدم.

ويستقبل “العميد” تشكيلة “الحواتة” هذا الخميس، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 21:00، في قمة ستلعب بأهداف متباينة.

وكشفت إدارة المولودية في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة. بهذه المباراة، عبر منصة “ديجي تيكت”.

يشار إلى أن “العميد” الذي يتصدر البطولة برصيد 53 نقطة، وبفارق 4 نقاط على الوصيف شبيبة القبائل، يبحث عن تحقيق الفوز هذا الخميس، والاقتراب من الاحتفاظ باللقب. حيث سيكون بعدها بحاجة لنقطتين فقط من سفرية الشلف واستقباله لنجم مقرة.

بينما تدخل تشكيلة ترجي مستغانم، المتواجدة في المركز الـ 14 برصيد 30 نقطة وعلى بعد 3 خطوات فقط من المنطقة الحمراء. لقاء هذا الخميس. بنية الفوز وتعزيز حظوظها في البقاء، قبل استقبال شبيبة القبائل في الجولة الـ 29. وملاقاة المضيف أتليتيك بارادو، في جولة الختام.