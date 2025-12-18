انطلاق بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة ومستقبل الرويسات

أعلنت إدارة فريق اتحاد العاصمة، أمسية اليوم الخميس، عن انطلاق بيع تذاكر المباراة المقبلة للفريق، والتي ستجمعهم بالضيف مستقبل الرويسات.

ونشرت إدارة الاتحاد بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، أعلمت من خلاله أنصارها، عن انطلاق بيع تذاكر هذه المباراة، عبر منصة “ديجي تيكيت”.

ومن المقرر أن تلعب هذه المباراة، بين اتحاد العاصمة، ومستقبل الرويسات، يوم الإثنين المقبل، انطلاقا من الساعة (19:30)، بملعب “5 جويلية.

يذكر أن هذه المباراة المتأخرة التي ستجمع اتحاد العاصمة، ومستقبل الرويسات، تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الثامنة من البطولة المحترفة.