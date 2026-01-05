انطلاق بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة ومولودية وهران

انطلقت أمسية اليوم الإثنين، عملية بيع تذاكر مباراة الجولة الخامسة عشرة من عمر البطولة المحترفة، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، ومولودية وهران.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، بياناً، عبر الصفحة الرسمية للفريق، اعلمت من خلاله أنصارها، بانطلاق بيع تذاكر مباراتها ضد مولودية وهران، على منصة “ديجي ديكيت”.

وتأمل إدارة اتحاد العاصمة، في اقبال أنصار الفريق، بقوة على اقتناء تذاكر هذه المباراة، من أجل تقديم الدعم اللازم للاعبين في هذه المباراة.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، وضيفه مولودية وهران، والمقررة يوم الخميس المقبل، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً، بملعب “5 جويلية”، تدخل ضمن الجولة الـ15 والأخيرة من مرحلة الذهاب للبطولة المحترفة.