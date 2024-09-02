انطلاق بيع تذاكر مباراة الخضر وغينيا الاستوائية

انطلقت اليوم الإثنين، عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني، وضيفه من غينيا الاستوائية، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

ويرتقب أن يلتقي الخضر، بمنتخب غينيا الاستوائية هذا الخميس، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بداية من الساعة 20:00.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، في منشور عبر صفحتها الرسمية، عن انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة، المندرجة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، للتصفيات المؤهلة للـ”كان”.

للإشارة، فإن العناصر الوطنية، ستدخل بداية من اليوم الاثنين. في تربص تحضيري تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية والمضيف ليبيريا. يومي الـ 5 والـ 10 سبتمبر الجاري. لحساب الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.