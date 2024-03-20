انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني وبوليفيا عبر منصة “تذكرتي”

انطلقت عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره البوليفي، ضمن دورة “الفيفا” الدولية المقررة بالجزائر.

وتم اليوم الأربعاء، فتح منصة “تذكرتي”، لايتاح الوقت الكافي لأنصار الخضر، من أجل شراء تذاكر هذه المواجهة، وحضور المباراة.

وسيكون أمام أنصار الخضر، مدة يومين كاملين لاقتناء التذاكر، لاغتنام الفرصة لمعاينة اللاعبين الجدد الذين التحقوا مؤخرا بصفوف المنتخب الوطني.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره البوليفي، مقررة يوم الجمعة انطلاقاً من العاشرة ليلا، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.