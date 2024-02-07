انطلاق بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد وإتحاد واد سوف

انطلقت عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد والضيف إتحاد واد سوف، اليوم الأربعاء، عبر المنصة الرقمية تذكرتي.

وستجري المواجهة بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة السادسة التي ستدخل ضمن الجولة السادسة عشر من الرابطة المحترفة الأول لكرة القدم.

كما ستلعب المباراة يوم السبت القادم، على أمل رد الاعتبار لنفسه بعد الخسارة القاسية التي مني بها المدرب باكيتا ورفقاءه أمام المستضيف مولودية البيض.

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