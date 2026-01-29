انطلاق بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر ولوبوبو

انطلقت اليوم الخميس، عملية بيع تذاكر المباراة المقبلة لمولودية الجزائر، والتي ستجمعهم بالضيف نادي سانت إيلوى لوبوبو.

وأعلنت إدارة شركة “سوجيسل”، المسيِّرة لملعب الشهيد “علي عمار” بالدويرة، انطلاق عملية بيع التذاكر.

كما أوضح ذات المصدر، أنه بامكان أنصار مولودية الجزائر، الراغبين في حضور هذه المباراة، اقتناء التذاكر عبر منصة “ديجي تيكيت”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر، بالضيف نادي سانت إيلوى لوبوبو، يوم الأحد المقبل، تدخل ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.