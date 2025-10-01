انطلاق بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر و ترجي مستغانم

انطلقت أمسية اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مباراة فريق مولودية الجزائر، ضد ترجي مستغانم، لحساب الجولة السابعة من البطولة المحترفة.

وأعلمت إدارة فريق مولودية الجزائر، أنصار الفريق، عبر صفحتها الرسمية، بأن عملية بيع التذاكر تتم عبر منصة “ديجي تيكيت”.

وسيكون بامكان أنصار المولودية اقتناء تذاكر هذه المباراة، من أجل تقديم الدعم اللازم لفريقهم ضد ترجي مستغانم.

يذكر أن مباراة مولودية الجزائر ضد ترجي مستغانم، والتي تدخل ضمن الجولة السابعة من البطولة، مقررة يوم السبت المقبل، بملعب “علي عمار”، انطلاقا من السادسة مساءً.