انطلاق بيع تذاكر مباراة مولودية وهران وشبيبة الساورة

انطلقت اليوم الأحد، عملية بيع تذاكر المواجهة المرتقبة بين مولودية وهران والضيف شبيبة الساورة.

وكشفت الصفحة الرسمية لمركب “ميلود هدفي” بوهران، على “فيسبوك”، أن عملية التذاكر، انطلقت رسميا اليوم، عبر منصة “تذكرتي”.

ويستقبل “أبناء الحمري” هذا الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024، شبيبة الساورة، بملعب “ميلود هدفي”. بداية من الساعة 18:00، في افتتاح مشوار الفريقان ضمن بطولة الموسم الكروي 2024-2025.

وهي المواجهة التي سيديرها الحكم سلطاني، بمساعدة كل هواري وحاج يحي، فيما تم تعيين دهار حكما رابعا، وبوكواسة في تقنية “الفار” بمساعدة عبان.