انطلاق بيع تذاكر مواجهة المولودية واتحاد بسكرة

انطلقت اليوم الثلاثاء، عملية بيع تذاكر اللقاءين المرتقبين بالعاصمة، يومي الجمعة والسبت القادمين، ضمن الجولة الـ 8 من البطولة المحترفة لكرة القدم.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمركب محمد بوضياف، عن طرح تذاكر، لقاء أتليتيك بارادو والضيف اتحاد خنشلة. المقررة يوم الجمعة، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 17:00.

كما أكد ذات المصدر، انطلاق بيع تذاكر المباراة الأخرى، التي ستجمع يوم السبت 9 نوفمبر الجاري. مولودية الجزائر والضيف اتحاد بسكرة، بملعب 5 جويلية، بداية من الساعة 17:45.