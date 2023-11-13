انطلاق بيع تذاكر مولودية الجزائر وشبيبة الساورة

انطلقت أمسية اليوم الإثنين، عملية بيع تذاكر مباراة فريق مولودية الجزائر، وشبيبة الساورة، برسم الجولة السادسة من البطولة المحترفة.

وأعلنت إدارة المولودية عبر صفحتها الرسمي، عن انطلاق عملية بيع تذاكر هذه المواجهة عبر منصة تذكرتي.

كما نشر مسؤولي العميد عبر الرابط منصة تذكرتي، لتسهيل مهمة انصار الفريق في اقتناء تذاكر هذه المباراة.

يذكر أن المواجهة التي ستجمع مولودية الجزائر، بالضيف شبيبة الساورة، مقررة يوم الجمعة المقبل، انطلاقا من السادسة مساء بملعب “5 جويلية”.