انطلاق بيع تذاكر مولودية الجزائر وشبيبة الساورة
انطلقت أمسية اليوم الإثنين، عملية بيع تذاكر مباراة فريق مولودية الجزائر، وشبيبة الساورة، برسم الجولة السادسة من البطولة المحترفة.
وأعلنت إدارة المولودية عبر صفحتها الرسمي، عن انطلاق عملية بيع تذاكر هذه المواجهة عبر منصة تذكرتي.
كما نشر مسؤولي العميد عبر الرابط منصة تذكرتي، لتسهيل مهمة انصار الفريق في اقتناء تذاكر هذه المباراة.
يذكر أن المواجهة التي ستجمع مولودية الجزائر، بالضيف شبيبة الساورة، مقررة يوم الجمعة المقبل، انطلاقا من السادسة مساء بملعب “5 جويلية”.
🎟️ | تذاكر | 🟩🟥
تعلم إدارة نادي مولودية الجزائر أنصار الفريق أن عملية بيع التذاكر الخاصة بمواجهة شبيبة الساورة المنتظرة مساء الجمعة لحساب الجولة السادسة من الرابطة المحترفة “موبيليس” قد انطلقت مساء اليوم عبر منصة تذكرتي.
🔗🌐: رابط الموقع ⬅️https://t.co/4JUirIfIJr pic.twitter.com/G75ZKdVjQF
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) November 13, 2023