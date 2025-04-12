انطلاق بيع تذاكر نصف نهائي الكأس بين بلوزداد والبيض

انطلقت اليوم السبت، عملية بيع تذاكر مباراة نصف نهائي كأس الجزائر، بين شباب بلوزداد ومولودية البيض، عبر منصة “ديجي تيكت”

ويلتقي الشباب بالمولودية، هذا الثلاثاء، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بداية من الساعة 18:00، في قمة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

للإشارة فقد انطلقت مساء أمس الجمعة، عملية بيع تذاكر نصف النهائي الثاني من منافسة الكأس، المرتقب الثلاثاء أيضا، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 20:45. بين اتحاد العاصمة واتحاد الحراش، عبر منصة “ديجي تيكت”.