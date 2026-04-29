انطلاق بيع تذاكر نهائي الكأس واقبال كبير من أنصار الاتحاد والشباب

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مباراة نهائي كأس الجزائر 2026، التي ستجمع اتحاد العاصمة، بشباب بلوزداد.

وتمت عملية بيع تذاكر مباريات هذا النهائي، بكل من ملعب “5 جويلية” بالنسبة لأنصار اتحاد العاصمة، وبملعب “20 أوت” بالنسبة لأنصار شباب بلوزداد.

كما سجل أنصار الفريقين، منذ الساعات الأولى لنهار اليوم الأربعاء، اقبالا كبيرا على اقتناء تذاكر هذا النهائي.

ومن المقرر أن يتم تسجيل حضور قياسي، من أنصار الفريقين، في هذا الداربي العاصمي، الخاص بنهائي كأس الجزائر 2026.