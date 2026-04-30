انطلاق بيع تذاكر ودية المنتخب الوطني ضد هولندا

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، عن انطلاق بيع تذاكر ودية الخضر، ضد هولندا.

كما اوضح ذات المصدر، بأن عملية بيع تذاكر هذه المباراة الودية التحضيرية، تتم عبر منصة الكترونية خاصة.

يذكر أن المباراة الودية التحضيرية التي ستجمع المنتخب الوطني، ضد منتخب هولندا، تحضيرا لنهايات كأس العالم 2026، مقررة يوم 3 جوان المقبل، بملعب “فينرود” بمدينة روتردام الهولندية.